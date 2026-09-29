Mehrere Einbruchsdiebstähle in den letzten Tagen





Am Freitag, den 25.09.2026 versuchten bislang unbekannte Täter im Tatzeitraum 12.20 Uhr bis 16.00 Uhr, im Amselweg in Idar-Oberstein ein Fenster eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Das Fenster hielt den Versuchen Stand, hierbei wurde es jedoch erheblich beschädigt.



Im Zeitraum von Donnerstag, 24.09.2026, 18.00 Uhr bis Freitag, 25.09.2026, 10.30 Uhr wurde ein Einfamilienhaus in der Reitergasse in Morbach angegangen. Es wurde die Haustür aufgehebelt und Bargeld und Schmuck entwendet. Die Gesamtschadenshöhe liegt hier im unteren fünfstelligen Eurobereich.



Am Sonntag, den 27.09.2026 wurde im Zeitraum zwischen 10.45 Uhr und 19.20 Uhr ein Einfamilienhaus in Katzenloch heimgesucht, während die Bewohner abwesend waren. Die Täter erbeuteten Goldschmuck. Zur Höhe des Diebesguts können zurzeit keine Angaben gemacht werden.



Zwischen dem 17.09.2026 und dem 28.09.2026 verübten bislang ebenfalls unbekannte Täter einen Einbruch in den Kiosk des Freibades in Morbach. Die Täter ließen nur Gegenstände von geringem Wert, wie z. B. eine Buddha-Statue mitgehen, richteten aber größeren Sachschaden an. Die Schadenshöhe liegt hier im mittleren vierstelligen Eurobereich.



Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein führt in allen Fällen die Ermittlungen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung. Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden. Insbesondere wird um Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen in den jeweiligen Tatortbereichen gebeten.



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