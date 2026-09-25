Mehrere Diebstähle aus und an PKW - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Hierbei wurden verschiedene Gegenstände aus den Fahrzeugen entwendet beziehungsweise Fahrzeugteile und Zubehör gestohlen.
Durch die Taten entstand insgesamt ein Schaden im unteren sechsstelligen Eurobereich.
Die Polizeiinspektion Birkenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.
Wer in der betreffenden Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige Angaben zu Taten bzw. möglichen tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Birkenfeld zu melden.
Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschiederstraße 33
55765 Birkenfeld
06782-9910
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Telefon: 0651-98344150
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