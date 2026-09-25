Mehrere Diebstähle aus und an PKW - Polizei bittet um Zeugenhinweise

In der Nacht von Donnerstag, den 24.09.2026, auf Freitag, den 25.09.2026, kam es im Stadtgebiet von Birkenfeld zu mehreren Diebstählen aus sowie an geparkten PKW.



Hierbei wurden verschiedene Gegenstände aus den Fahrzeugen entwendet beziehungsweise Fahrzeugteile und Zubehör gestohlen.

Durch die Taten entstand insgesamt ein Schaden im unteren sechsstelligen Eurobereich.



Die Polizeiinspektion Birkenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.



Wer in der betreffenden Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige Angaben zu Taten bzw. möglichen tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Birkenfeld zu melden.



Polizeiinspektion Birkenfeld



Wasserschiederstraße 33

55765 Birkenfeld

06782-9910



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier



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