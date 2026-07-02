Mehrere Diebstähle aus Kraftfahrzeugen

Mertesdorf (ots) -



In der Nacht von Dienstag, 30. Juni, auf Mittwoch, 1.Juli, kam es zu mehreren Diebstählen aus Autos in Mertesdorf. Dabei gingen die bislang unbekannten Täter scheinbar gezielt unverschlossene PKW an. Insgesamt entwendeten sie aus fünf Autos in der Hauptstraße, der Kirchgasse und der Straße Zum Alenberg verschiedene Gegenstände wie Geldbeutel, Dokumente und kleine Elektrogeräte. Eine weitere Tat ereignete sich bereits in der Nacht vom 26. auf 27. Juni, Freitag auf Samstag, im Rieslingweg.



Die Kriminalpolizei Trier bittet um Zeugenhinweise unter 0651 983-43863 oder 0651 983-43390.



So schützen Sie sich vor Diebstählen aus ihrem Fahrzeug:



- Schließen Sie Ihr Auto ab - auch wenn Sie nur kurz einkaufen

oder zum Arzt wollen oder das Auto vermeintlich sicher in der

eigenen Einfahrt steht!



- Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kopfhörer),

Schlüssel oder Bargeld sichtbar im Auto liegen.



- Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. Nehmen Sie bei

Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreisen sämtliches

Gepäck aus dem Kofferraum.



- Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem

Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Jana Ernst

Telefon: 0651 983-40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





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