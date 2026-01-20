Mehrere Diebstähle aus Firmenautos

Zwischen Donnerstag, 15. Januar, 17 Uhr, und Freitag, 16. Januar, 6 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter insgesamt drei Firmen-Transporter in der Eurener Straße (Nähe ALDI), im Martinerfeld und in der Kölner Straße auf.

Die Täter entwendeten vor allem hochwertiges Werkzeug. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.



Wer hat in diesem Zusammenhang etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 entgegen.



