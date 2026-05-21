Trier
Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen in Trier
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Zwischen Sonntag, 17. Mai, 20:30 Uhr, und Montag, 18. Mai, 8:15 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines grünen Toyota Starlet in der Palliener Straße ein.

Lesezeit 1 Minute

Der oder die Täter entwendeten Snacks und Kleingeld.

Zwischen Freitag, 15. Mai, 18:30 Uhr, und Samstag, 16. Mai, 00:15 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines grauen Skoda Superb in der Paulinstraße ein und entwendeten ein Handy.

Vermutlich in der gleichen Nacht, aber zwischen 16 Uhr am Freitag und 14 Uhr am Samstag, schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines silbernen Mercedes Sprinter in der Röntgenstraße ein und stahlen ebenfalls ein Handy.

Wer hat in einem dieser Fälle etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier unter 0651 983-43390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren