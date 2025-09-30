Mehrere Diebstähle aus Autos und eine Komplettentwendung

Alle vier Autos waren scheinbar unverschlossen und wurden im Rahmen des Diebstahls nicht beschädigt.



Komplett gestohlen wurde ein grauer Audi älteren Baujahrs. Aus den drei verbliebenen Autos entwendeten die Täter Wertgegenstände und Bargeld in insgesamt niedrigem vierstelligem Wert. Wie viele Täter in dieser Nacht ins Niersbach unterwegs waren, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Die Polizei sucht weiter Zeugenhinweise zur Diebstahlserie. Wer hat in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 entgegen.



So schützen Sie sich vor Diebstählen aus ihrem Fahrzeug:



- Schließen Sie Ihr Auto ab - auch wenn Sie nur kurz einkaufen

oder zum Arzt wollen!



- Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kopfhörer)

oder Bargeld sichtbar im Auto liegen.



- Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. Nehmen Sie bei

Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreisen sämtliches

Gepäck aus dem Kofferraum.



- Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem

Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.



