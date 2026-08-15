Bernkastel-Kues
Mehrere Brandgeschehen in Bernkastel-Kues
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Am Morgen des 15.08.2026, um ca. 05:35 Uhr, wird der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zunächst ein Brand in einem Nebengebäude eines Wohnhauses im Ortsteil Bernkastel gemeldet.

Lesezeit 1 Minute

Der Brand im Inneren des Nebengebäudes verursachte keinen Schaden an dem Gebäude und griff nicht auf das Wohnhaus über. Der Brand konnte durch die ebenso alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Personen wurden ebenfalls nicht verletzt.

Um ca. 05:39 Uhr wird der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues ein Brand eines Mülleimers, ca. 150 m entfernt von der ersten Brandörtlichkeit gemeldet. Auch dieser Brand kann durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe der Brandgeschehnisse wird zum aktuellen Stand der Ermittlungen von Brandstiftung ausgegangen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Die Polizei Bernkastel-Kues sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues
Telefon: 06531-9527-0
Fax: 06531-9527-50
eMail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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