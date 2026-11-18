



Gestern Abend, den 17. November, gegen 19 Uhr, erhielt die Polizei Wittlich eine Meldung über eine in Flammen stehende Thuja-Hecke in der Trierer Landstraße.



Wenige Stunden später, gegen 21:30 Uhr, erhielt die Polizei Wittlich erneut eine Meldung über einen brennenden Baum Am Rotenberg. Der Baum steht in einem Garten einer Anwohnerin, jedoch unmittelbar angrenzend an einen Fußweg.



In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages, gegen 01:00 Uhr, wurde zudem ein brennendes Fahrzeug auf dem Parkplatz Stadtpark gemeldet. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen Pritschenwagen, der im Bereich der Hinterachse brannte.



Bereits am Freitag, den 13. November, gegen 02:30 Uhr, hatte eine Anwohnerin Brandgeruch im Bereich des Friedhofs Wittlich wahrgenommen und die Feuerwehr verständigt. Bei der anschließenden Überprüfung konnten zwei Brandstellen im rückwärtigen Bereich einer Moschee in der Kegelbahnstraße festgestellt werden.



Die Kriminalpolizei Wittlich hat die Ermittlungen übernommen. Die Hintergründe und möglichen Zusammenhänge der einzelnen Taten sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.



Die Polizei bittet um Mithilfe:



Wer kann sachdienliche Hinweise geben?



Wer hat zu den Tatzeitpunkten möglicherweise Personen oder Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe der Brandorte gesehen?



Jeder noch so kleine Hinweis kann für die Ermittlungen hilfreich sein.

Hinweise nimmt die Polizei Wittlich unter 06571 926-0 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

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Kerstin Klein

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