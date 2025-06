Mehrere Betrugsdelikte, Betreuung der Hunsrück Junior Rallye und des Herrstein Open Airs - Die Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Von Freitag bis einschließlich Sonntag wurden 10 Verkehrsunfälle aufgenommen und 18 Strafanzeigen gefertigt. Den Großteil der Vorgänge bildeten die so genannten "sonstigen Vorgänge". Hierunter fallen alle Einsätze, bei denen keine strafrechtliche Handlung vorliegt, wie z.B. Ruhestörungen, Vermisste oder hilflose Personen.



Mehrere Betrugsdelikte



Über das vergangene Wochenende erschienen mehrere Personen, die Opfer von verschiedenen Betrugsmaschen geworden sind. Bei den meisten Fällen handelt es sich um so genannte "Warenbetrugsdelikte". Auf verschiedenen Verkaufsplattformen werden Waren angeboten, die nach dem Übersenden des Betrages jedoch nie beim Käufer ankommen.

Hier rät die Polizei dringend, unterschiedliche Angebote der angebotenen Waren zu vergleichen. Oftmals ist ein sehr niedriger Verkaufspreis ein erster Anhaltspunkt für solche Betrugsmaschen. Auch raten wir den Verkaufspreis nie über die vom Verkäufer angebotene Kaufoption PayPal "Freunde & Familie" zu erwerben. Diese Kaufoption bietet keinerlei Käuferschutz. Das übermittelte Geld kann nicht zurück transferiert werden.

Die sicherste Bezahlmethode ist die der Banküberweisung. Hier sollte aber vor allem die übermittelte IBAN überprüft werden. Bei ausländischen IBANS ist Vorsicht geboten. In den meisten Fällen kann der Betrag auch hier nicht zurück transferiert werden. Überprüfen Sie gerne die übermittelte IBAN über den frei zugänglichen IBAN-Checker: https://www.iban-rechner.de/iban_validieren.html. Sollte die IBAN auf eine deutsche Bank ausgegeben sein, dann überprüfen Sie im letzten Schritt noch einmal die Bank auf ihre Seriosität. Manche Banken bieten im Ausland sitzenden Personen ein Konto mit deutscher IBAN an, sodass es auch hier beim Rücktransfer des fälschlich überwiesenen Geldes kommen könnte.



Außerdem kam es am Freitag zu einem Betrugsdelikt, bei dem die Kontodaten und persönliche Daten des Opfers ausgespäht wurden. Das Opfer erhielt mehrere Hinweise auf dem Sperrbildschirm, dass ihr Computer gehackt worden sei. Weiter wurden Telefonnummern angezeigt, die zum Zoll führen sollten. Die Nummer wurde kontaktiert und dem unbekannten Täter per Fernzugriff Zugang zum Computer gewährt. Im Anschluss wurden die Bankdaten und persönliche Daten der Geschädigten ausspioniert.

Hier rät die Polizei dringend, die angezeigten Telefonnummern auf keinen Fall zu kontaktieren. Zudem sollte man keinen unbekannten Personen den Zugriff auf seinen Computer oder Mobiltelefon gewähren. Sollte dennoch der Zugriff gewährt worden sein ist es ratsam, schnellstmöglich sein Bankkonto sperren zu lassen und Kontakt mit der eigenen Bank aufzunehmen. Ein Abändern sämtlicher Passwörter und Zugangsdaten wird empfohlen.

Weitere Infos erhalten sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/.



Hunsrück Junior Rallye



Am Samstag fand die Hunsrück Junior Rallye statt. Die Rallye wurde vereinzelt durch die Polizei begleitet. Aus Sicht der Polizei verlief die Rallye durchweg positiv. Es kam zu keinen besonderen Vorkommnissen.



Herrstein Open Air



Von Samstag bis Sonntag fand auch das Herrstein Open Air statt. Beide Tage verliefen aus Sicht der Polizei Idar-Oberstein vollkommen reibungslos ab.



Sichtbare Präsenz im Rahmen des neuen Sicherheitskonzeptes



Wie bereits am 22. Mai durch unsere Dienststelle veröffentlicht (Pressemeldung https://s.rlp.de/nLRelQi), wurde ein neues Sicherheitskonzept zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum und zur Stärkung des Sicherheitsgefühls eingeführt. Hierzu wurden im Bereich der Amts-, Wasen- und Kasinostraße Fußstreifen durchgeführt um sichtbar und ansprechbar für die Belange der Bürgerinnen und Bürger sein zu können.



