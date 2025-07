Mehrere berauschte Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen

Hierbei lag unter anderem die Fahrtauglichkeit im Fokus der Kontrollen.



Um 23:21 Uhr wurde ein Pkw in Echternacherbrück kontrolliert.

Bei dem 18-jährigen Fahrer konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden.

Ein freiwillig vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis.

Der Mann wurde zwecks Blutentnahme ins Krankenhaus nach Bitburg gebracht.



Nur eine Stunde später fuhr ein 26-jähriger Fahrzeugführer in die Kontrollstelle.

Bei diesem konnte Alkoholgeruch festgestellt werden.

Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,76 Promille vor Ort.

Beiden Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt, die Fahrzeugschlüssel wurden präventiv sichergestellt.

Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.



Um 03:40 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Bitburg Kenntnis über einen Verkehrsunfall, der sich in Neuerburg ereignet hatte.

Der Fahrzeugführer, welcher sich auf dem Heimweg befand, kollidierte aufgrund seiner Alkoholisierung mit einer Verkehrsinsel.

Das darauf befestigte Verkehrsschild, sowie der Pkw, wurden hierbei stark beschädigt.

Der Mann blieb glücklicherweise unverletzt.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,31 Promille.



Um 04:04 Uhr wurde in der Saarstraße in Bitburg ein weiterer Pkw kontrolliert, nachdem dieser in Schlangenlinien fahrend gemeldet wurde.

Auch hier stand die Fahrzeugführerin deutlich unter Alkoholeinfluss.

Die 36-jährige Frau hatte vor Ort eine Atemalkoholkonzentration von 3,73 Promille.

Neben den durchgeführten Blutentnahmen der beiden Letztgenannten wurden die Führerscheine, mit dem Zweck der vorläufigen Entziehung, sichergestellt.

Zudem wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.



