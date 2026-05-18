Mehrere berauschte Fahrzeugführende im Zuständigkeitsbereich der Polizei Bitburg





Hierunter befand sich eine 43-jährige PKW-Fahrerin, welche in der Nacht von Samstag, 16.05.2026 auf Sonntag, 17.05.2026 in Bitburg kontrolliert worden ist. Bei der Frau bestand neben einem Atemalkoholwert von mehr als 2 Promille, auch ein offener Haftbefehl aus einer vergangenen Straftat.

Bei der anschließenden Festnahme griff die Frau die eingesetzten Beamten an und leistete erheblichen Widerstand. Hierdurch wurden eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter leicht verletzt. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt. Im Anschluss an die Verkehrskontrolle erfolgte die Verbringung in eine Justizvollzugsanstalt.



In allen Fällen wurden die entsprechenden Ordnungswidrigkeiten- bzw. Strafverfahren eingeleitet.



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