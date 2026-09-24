Mehrere beeinflusste Fahrer kontrolliert

Am Dienstag, den 22.09.26, 22.30 Uhr, wurde auf der B 53 nahe Burg ein 27 jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert, welcher unter Einfluss von Cannabis stand. So auch ein 30-jähriger Pkw-Fahrer, welcher am 23.09.26, 11.34 Uhr in der Ortslage Enkirch kontrolliert wurde. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen. Am 23.09.26, 14.38 Uhr, fiel einer Streife auf der Moselbrücke in Traben-Trarbach ein E-Scooter auf, welcher nicht versichert war. Der 78-jährige Fahrer stand zudem unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis über 0,5 Promille. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Am 24.09.26, 00.18 Uhr wurde im Stadtgebiet Traben-Trarbach ein E-Scooter kontrolliert. Der 19-jährige Fahrer räumte ein, kurz vor der Kontrolle Cannabis konsumiert zu haben. Auch ihm musste eine Blutprobe entnommen werden.



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