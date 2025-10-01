Schweich
Mehrere Autos auf Firmengelände aufgebrochen
Ein Vergleichsbild des mutmaßlichen Tatfahrzeugs
Polizeipräsidium Trier

Am Dienstag, 30. September, zwischen 2 Uhr und 2:30 Uhr, brachen mindestens drei bislang unbekannte Täter mehrere Firmenwagen eines Sanitär-Betriebs in der Straße "Gewerbegebiet am Bahnhof" in Schweich auf.

Die Täter fuhren vermutlich mit einem silbernen Ford Focus C-Max (Baujahr 2003 bis 2007) auf das Firmengelände und entwendeten zahlreiche hochwertige Baugeräte in insgesamt niedrigem fünfstelligem Wert.

Die Polizei sucht weitere Zeugen: Wer hat zur Tatzeit in Schweich etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann nähere Angaben zum beschrieben Ford Focus machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 entgegen.

