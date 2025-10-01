Mehrere Autos auf Firmengelände aufgebrochen

Die Täter fuhren vermutlich mit einem silbernen Ford Focus C-Max (Baujahr 2003 bis 2007) auf das Firmengelände und entwendeten zahlreiche hochwertige Baugeräte in insgesamt niedrigem fünfstelligem Wert.
Die Polizei sucht weitere Zeugen: Wer hat zur Tatzeit in Schweich etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann nähere Angaben zum beschrieben Ford Focus machen?
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 entgegen.
