Hetzerath
mehr als nur "grober Unfug", Sachbeschädigung
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am 21.09.2026 zwischen 22:00 Uhr und 22:15 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter in die Straße "Kirchgässchen" in Hetzerath und füllten flüssigen Kleber in die Schlösser von insgesamt drei Haustüren, dreier nebeneinanderstehender Einfamilienhäuser.

Lesezeit 1 Minute



Die Schlösser ließen sich in der Folge nicht mehr nutzen und mussten ausgetauscht werden.

Hierbei handelte es sich um mehr als nur "groben Unfug" oder einen "lustigen Streich".
Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
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