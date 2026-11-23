Der Schulweg birgt besonders in dieser Jahreszeit mit Dunkelheit, nassem Laub, Nebel und Regen erhöhte Unfallgefahren. Daher kann insbesondere die entsprechende Kleidung von lebenswichtiger Bedeutung sein, vor allem für die jüngsten und unerfahrenen Schüler*innen.

Leider stellt die Polizei immer wieder fest, dass nur sehr wenige Schüler*innen Kleidung bzw. Warnwesten mit Reflektoren tragen. Bitte statten Sie nach Möglichkeit Ihr Kind mit einer Warnweste, Jacke mit Reflektoren oder wahlweise leuchtenden Reflektorenbändern aus. Dies erhöht die Erkennbarkeit erheblich!



Machen Sie Ihr Kind "sichtbar"!



Den besten Schutz bietet retroreflektierende Kleidung, die das Scheinwerferlicht von Autos zurückstrahlt; retroreflektierende Elemente oder Streifen sollten an allen Seiten der Kleidung aufgebracht sein und scheinen regelrecht zu leuchten, wenn sie angestrahlt werden - und das auch schon aus großer Entfernung



Auch für Schuhe oder Mützen gibt es retroreflektierende Aufsätze; optimale Erkennbarkeit bieten auch blinkende Reflektoren, reflektierende Schutzwesten oder Umhänge



Ihr Kind muss sehen können!



Manche Kapuzen an Jacken sind derart geschnitten, dass sie sich nicht mitdrehen, wenn der Kopf gedreht wird; ein Kind kann sich daher nicht ausreichend umschauen



Optimalen Schutz bieten Kapuzen, die enger geschnitten sind und sich mit dem Kopf bewegen; ggf. können diese mit einer Kordel zusammengezogen werden, um sie dem Kopf anzupassen



Machen Sie den Test mit der warmen Jacke Ihres Kindes: wenn die Kapuze kein Drehen des Kopfes und kein Umschauen erlaubt ist es hilfreich, darunter eine Mütze zu tragen



Beim Kauf einer neuen Jacke sollte das Augenmerk darauf liegen, dass schon bei der Anprobe darauf geachtet wird, ob das Kind mit Kapuze ungehindert nach links und rechts schauen kann



Parksituation im Umfeld der Schulen:



Die Polizei Birkenfeld bittet alle Eltern und Erziehungsberechtigten, welche ihr Kind mit einem Kraftfahrzeug zur Schule bringen, um eine erhöhte Aufmerksamkeit während der Bring- und Abholzeiten. Bitte sensibilisieren auch Sie Ihr Kind hinsichtlich der erhöhten Gefahren im Straßenverkehr während der dunklen Jahreszeit und besprechen Sie gemeinsam die Sicherheitshinweise!



Problematik "Eltern-Taxis":



In diesem Zusammenhang sei auch nochmals auf die Thematik "Eltern-Taxis" hingewiesen. Aus Sorge um die Sicherheit auf dem Schulweg entscheiden sich viele Eltern dafür, ihre Kinder mit dem Auto nahezu bis vor das Schulgebäude zu fahren.

Was gut gemeint ist, führt vor den Schulen jedoch regelmäßig zu gefährlichen Situationen. Durch das teils hohe Verkehrsaufkommen sogenannter "Eltern-Taxis" entstehen unübersichtliche Verkehrslagen. Zugeparkte Gehwege, Haltverbote und Fußgängerüberwege zwingen die Kinder, die zu Fuß gehen, auf die Fahrbahn auszuweichen. Gleichzeitig schränken wendende und rückwärts-fahrende Fahrzeuge die Sicht erheblich ein - besonders für die Kleinsten, die aufgrund ihrer Kör-pergröße leicht übersehen werden können.



Warum der Schulweg zu Fuß so wichtig ist:

Kinder müssen lernen, sich sicher im Straßenverkehr zu bewegen. Auf dem Rücksitz eines Autos sammeln sie keine eigenen Erfahrungen im Einschätzen von Geschwindigkeiten, Abständen und Gefahrenstellen. Der gemeinsame Fußweg - anfangs begleitet, später selbstständig - fördert nicht nur die Verkehrskompetenz, sondern auch die Selbstständigkeit, Konzentration und Bewegung an der frischen Luft.



So können Sie aktiv zur Sicherheit beitragen:

Lassen Sie nach Möglichkeit das Auto stehen: Ermöglichen Sie Ihrem Kind, den Schulweg zu Fuß, mit dem Roller oder (nach der Radfahrausbildung) mit dem Fahrrad zurückzulegen. Nutzen Sie gegebenenfalls Laufgemeinschaften ("Walking Bus") mit anderen Familien aus der Nachbarschaft

Nutzen Sie Hol- und Bringzonen: Sollte eine Fahrt mit dem Auto unumgänglich sein, parken Sie nach Möglichkeit einige Straßen entfernt. Die letzten Meter legt Ihr Kind dann sicher auf dem Gehweg zurück

Halten Sie sich an Verkehrsregeln: Beachten Sie unbedingt absolute Haltverbote, Feuerwehrzufahrten sowie das Parkverbot vor Fußgängerüberwegen und Einmündungen



Angekündigte Kontrollen durch die Polizei Birkenfeld:

Um die Sicherheit aller Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten, wird die Polizei auch in den kommenden Wochen im Rahmen ihres Präsenz- und Sicherheitskonzepts verstärkt Kontrollen im Umfeld der Schulen durchführen. Dabei legen wir den Fokus auf die Einhaltung der Halt- und Parkverbote, die Geschwindigkeitsbegrenzungen sowie die ordnungsgemäße Sicherung der Kinder im Fahrzeug (Kindersitz- und Gurtpflicht). Verstöße werden dabei geahndet.

Wir setzen jedoch vor allem auf Ihre Einsicht und Ihre Mithilfe. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass der Bereich im Schulumfeld wieder ein sicherer Raum für alle Kinder wird.



Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit der Kinder hoffen wir auf Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis. Vielen Dank!



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Birkenfeld

Wasserschiederstraße 33

55765 Birkenfeld

Telefon: 06782/991-72

E-Mail: pibirkenfeld.verkehrssicherheit@polizei.rlp.de





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