Massive Verunreinigung eines Biotop- und Artenschutzgebietes



Vor Ort konnte festgestellt werden, dass Bohrschlamm von einer Baustelle aus dem Waldgebiet, am Rande eines Biotop- und Artenschutzgebietes, in großen Mengen abgeladen wurde. Es handelte sich nach Ermittlungen und Zeugenangaben um eine größere Anzahl an LKW-Ladungen, welche dort ausgeschüttet wurden und in ein Biotop geflossen sind.

Der Verursacher konnte festgestellt werden und begann am Abend mit dem Wiederherstellen des Gebietes.

Ein Strafverfahren wurde gegen den Verursacher eingeleitet.

Das Ausmaß der Schäden kann aktuell noch nicht abgeschätzt werden.



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