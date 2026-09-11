Polizeidirektion Wittlich
Massive Verunreinigung eines Biotop- und Artenschutzgebietes
Bohrschlamm Roht bei Prüm 1
Bohrschlamm Roht bei Prüm 1
Polizeidirektion Wittlich

Roht bei Prüm (ots) - Am 10.09.2026 wurde der Polizeiinspektion Prüm durch einen aufmerksamen Arbeiter im Waldgebiet "Schwarzer Mann" mitgeteilt, dass dort in großen Mengen Bohrschlamm illegal abgeladen wird.

Lesezeit 1 Minute


Vor Ort konnte festgestellt werden, dass Bohrschlamm von einer Baustelle aus dem Waldgebiet, am Rande eines Biotop- und Artenschutzgebietes, in großen Mengen abgeladen wurde. Es handelte sich nach Ermittlungen und Zeugenangaben um eine größere Anzahl an LKW-Ladungen, welche dort ausgeschüttet wurden und in ein Biotop geflossen sind.
Der Verursacher konnte festgestellt werden und begann am Abend mit dem Wiederherstellen des Gebietes.
Ein Strafverfahren wurde gegen den Verursacher eingeleitet.
Das Ausmaß der Schäden kann aktuell noch nicht abgeschätzt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Prüm

Telefon: 06551-9420
https://s.rlp.de/PDWittlich


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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