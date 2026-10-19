Vor Ort wurde festgestellt, dass ein 47-jähriger Anwohner deutlich übertrieben Musik über eine Musikanlage abspielte.
Ein Gespräch zur Einsicht mit den eingesetzten Beamtinnen und Beamten lehnte der Mann ab.
Da die Musik weder leiser gedreht wurde, noch ein Gespräch mit dem Mann auf sachlicher Ebene möglich war, wurde die Musikanlage zur Verhinderung weitere Handlungen sichergestellt.
Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.
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massive Ruhestörung und fehlende Einsicht führen zur Sicherstellung
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