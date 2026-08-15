massive Rauchentwicklung aufgrund von zwei Großbränden im belgischen Hohen Venn und Nordrhein-Westfalen

VG Prüm, VG Arzfeld, VG Gerolstein (ots) - Aktuell kommt es zu massiven Rauchentwicklungen im Bereich der VG'en Prüm Arzfeld und Gerolstein.

Grund hierfür ist ein Großbrand im belgischen Teil des Hohen Venn. Dort brennen

aktuell 900 Hektar Vegetation. Weiterhin brennt im Bereich des Hürtgenwaldes (NRW) eine Fläche von 300 Hektar. Die grenznahe Bevölkerung wird angehalten Fenster und Türen geschlossen zur halten.



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