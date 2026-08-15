Polizeidirektion Wittlich
massive Rauchentwicklung aufgrund von zwei Großbränden im belgischen Hohen Venn und Nordrhein-Westfalen
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

VG Prüm, VG Arzfeld, VG Gerolstein (ots) - Aktuell kommt es zu massiven Rauchentwicklungen im Bereich der VG'en Prüm Arzfeld und Gerolstein.

Grund hierfür ist ein Großbrand im belgischen Teil des Hohen Venn. Dort brennen
aktuell 900 Hektar Vegetation. Weiterhin brennt im Bereich des Hürtgenwaldes (NRW) eine Fläche von 300 Hektar. Die grenznahe Bevölkerung wird angehalten Fenster und Türen geschlossen zur halten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm


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