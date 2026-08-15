Grund hierfür ist ein Großbrand im belgischen Teil des Hohen Venn. Dort brennen
aktuell 900 Hektar Vegetation. Weiterhin brennt im Bereich des Hürtgenwaldes (NRW) eine Fläche von 300 Hektar. Die grenznahe Bevölkerung wird angehalten Fenster und Türen geschlossen zur halten.
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Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
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massive Rauchentwicklung aufgrund von zwei Großbränden im belgischen Hohen Venn und Nordrhein-Westfalen
Grund hierfür ist ein Großbrand im belgischen Teil des Hohen Venn. Dort brennen