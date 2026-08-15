Grund hierfür ist ein Großbrand im belgischen Teil des Hohen Venn. Dort brennen aktuell 900 Hektar Vegetation. Die Grenznahe Bevölkerung wird angehalten Fenster und Türen geschlossen zur halten.
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massive Rauchentwickling aus Richtung Hohes Venn Belgien
Grund hierfür ist ein Großbrand im belgischen Teil des Hohen Venn. Dort brennen aktuell 900 Hektar Vegetation. Die Grenznahe Bevölkerung wird angehalten Fenster und Türen geschlossen zur halten.