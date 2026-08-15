Region
Massive Ausbreitung von Rauch auch in der Region aufgrund von zwei Großbränden im belgischen Hohen Venn und Nordrhein-Westfalen
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Aufgrund der Brände im belgischen Hohen Venn und Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit dem aktuellen Wind und Wetterbedingungen breiten sich die Rauchwolken seit dem Nachmittag in der Region, insbesondere in der Eifel und an der Mosel, aus.

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Vielerorts ist zudem deutlicher Brandgeruch wahrzunehmen, teilweise liegt auch Asche in der Luft.
Es sind derzeit keine Flächen- oder Waldbrände im Dienstgebiet des Polizeipräsidiums bekannt und es droht derzeit keine Gefahr durch diese Brände.

Viele Menschen wenden sich aktuell wegen der Rauchausbreitung über die Notrufnummern 110 und 112 an Polizei und Feuerwehr.
Bitte nutzen Sie diese Nummern nur in tatsächlichen Notfällen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Marc Fleischmann
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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