Vielerorts ist zudem deutlicher Brandgeruch wahrzunehmen, teilweise liegt auch Asche in der Luft.
Es sind derzeit keine Flächen- oder Waldbrände im Dienstgebiet des Polizeipräsidiums bekannt und es droht derzeit keine Gefahr durch diese Brände.
Viele Menschen wenden sich aktuell wegen der Rauchausbreitung über die Notrufnummern 110 und 112 an Polizei und Feuerwehr.
Bitte nutzen Sie diese Nummern nur in tatsächlichen Notfällen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Marc Fleischmann
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
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Massive Ausbreitung von Rauch auch in der Region aufgrund von zwei Großbränden im belgischen Hohen Venn und Nordrhein-Westfalen
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