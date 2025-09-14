Mann schießt mit Luftgewehr auf Nilgänse

Dieser knie im Gebüsch und ziele mit einer Langwaffe mit Visier auf fressende Nilgänse im angrenzenden Feld. Mehrmals seien die Tiere kurz nach dem offensichtlichen Anvisieren durch den Mann aufgeschreckt hochgeflogen. Die Örtlichkeit konnte von den Polizeikräften in Schutzausstattung lokalisiert werden. An dieser wurde der verdächtige Mann kontrolliert. Er führte ein Luftdruckgewehr mit sich. Weitere gefährliche Gegenstände konnten bei ihm nicht aufgefunden werden. Das Luftdruckgewehr wurde sichergestellt. Der Beschuldigte war mit einer freiwilligen Wohnungsnachschau nach weiteren Waffen einverstanden. Hiervon konnten keine festgestellt werden. Der Herr bewies jedoch noch einen grünen Daumen, indem er eine kleine Marihuanaplantage unterhielt. Diese wurde ebenfalls sichergestellt.

Es wurden diverse Strafverfahren eingeleitet. Zu keinerlei Zeitpunkt bestand eine Gefahr für die Nutzer des Moselradwegs.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier



Telefon: 0651-983-44150

Ansprechpartner: PK Wiemers/POK Roedel

https://s.rlp.de/PDTrier





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell