Mann nach Bedrohung mit Axt von Polizei festgenommen

Zwei Passanten meldeten der Polizei in Wittlich, dass ein Mann sie auf dem Schotterparkplatz "Römische Villa" an der L52 mit einer Axt bedroht habe. Als die alarmierten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, bedrohte der Mann auch die Beamten lautstark mit einem Stock. Anschließend zog er sich in seinen vor Ort stehenden Wohnwagen zurück. Bei einem Blick durchs Fenster des Wohnwagens sahen die Polizeikräfte im Inneren auch die zuvor beschriebene Axt.



Der Mann befand sich scheinbar in einem psychischen Ausnahmezustand und reagierte nicht auf polizeiliche Ansprache, sodass der Bereich weiträumig abgesperrt und Spezialkräfte hinzugezogen wurden. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für Dritte.



Spezialeinheitskräfte verschafften sich Zutritt zum Wohnwagen und nahmen den 61-jährigen Mann schließlich am Nachmittag, gegen 16:35 Uhr, fest. Er wird in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.



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