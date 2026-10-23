Lkw-Unfall am Autobahnkreuz Wittlich





Dabei kam der Fahrer des Sattelzuges auf dem Zubringer von der BAB 60 zur BAB 1, aus bislang ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand.



Der Sattelzug überfuhr im weiteren Verlauf die Schutzplanke, wodurch erheblicher Schaden am Sattelzug sowie der Schutzplanke entstand. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.



Durch das Überfahren der Schutzplanke wurden die beiden Tanks des Sattelzuges aufgerissen, wodurch mehrere hundert Liter Diesel auf die Fahrbahn, das angrenzende Erdreich sowie in den Kanal flossen.



Neben drei Streifenwagenbesatzungen der Polizeiautobahnstation Schweich waren auch noch die Feuerwehren aus Burg Salm, Landscheid sowie ein Gefahrstoffzug der Feuerwehr Bernkastel-Wittlich mit insgesamt 30 Einsatzkräften im Einsatz.

Seitens der Feuerwehr wurde der noch in den Tanks befindliche Diesel in einen Auffangbehälter umgepumpt.



Die weitere Absicherung der Unfallstelle wurde gegen 07:30 Uhr durch die Autobahnmeisterei Wittlich übernommen.

Die Untere Wasserbehörde wurde wegen des ausgetretenen Diesels verständigt und wird weitere Maßnahmen hinsichtlich des ins Erdreich eingesickerten und in die Kanalisation geflossenen Diesels ergreifen. Mutmaßlich muss Erdreich mittels Bagger abgetragen und abtransportiert werden.

Zudem muss der Sattelzug durch eine Spezialfirma abgeschleppt werden.



Die Durchführung der genannten Maßnahmen wird sich voraussichtlich bis in die späten Nachmittagsstunden bzw. bis zum Abend erstrecken.

Am Autobahnkreuz Wittlich bleibt der Zubringer von der BAB 60 zur BAB 1 (Richtung Koblenz und Saarbrücken) bis zum Abschluss der Maßnahmen voll gesperrt.



Verkehrsteilnehmer, die am Autobahnkreuz Wittlich von der BAB 60 auf die BAB 1 wechseln wollen, müssen zunächst weiter geradeaus auf der B50neu fahren und eine der nächsten Ausfahrten nutzen, um dann im Anschluss wieder auf dem Gegenfahrstreifen zurück zum Autobahnkreuz Wittlich zu gelangen.



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