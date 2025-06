LKW touchiert Haus und entfernt sich unerlaubt

Beim Versuch an der Einmündung Fennstraße-Hauptstraße in Olzheim zu Wenden beschädigte ein bislang unbekannter LKW/Sattelzug ein dort gelegenes Haus.

Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfall dürfte sich am 16./17. Juni ereignet haben.



Die Polizei Prüm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem@polizei.rlp.de



