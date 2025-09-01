Durch glückliche Umstände entstand kein Schaden bei anderen Verkehrsteilnehmern.
Bei der Überprüfung des Lkw wurde festgestellt, dass zwei weitere Reifen ohne Profil waren. Drei weitere Reifen waren kurz vor der Abfahrgrenze.
Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Schlüssel wurde sichergestellt.
Der Lkw darf erst wieder am Straßenverkehr teilnehmen, sobald die sechs Reifen gewechselt sind.
Fahrer und den Fahrzeughalter erwarten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.
Lkw mit mangelhaften Reifen