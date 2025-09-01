Lkw mit mangelhaften Reifen

Am 01.09.2025 gegen 16:50 Uhr wurde bei der Polizei gemeldet, dass bei einem Lkw auf der L 176 bei Reichenbach ein Reifen geplatzt war.



Durch glückliche Umstände entstand kein Schaden bei anderen Verkehrsteilnehmern.

Bei der Überprüfung des Lkw wurde festgestellt, dass zwei weitere Reifen ohne Profil waren. Drei weitere Reifen waren kurz vor der Abfahrgrenze.

Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Schlüssel wurde sichergestellt.

Der Lkw darf erst wieder am Straßenverkehr teilnehmen, sobald die sechs Reifen gewechselt sind.

Fahrer und den Fahrzeughalter erwarten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Baumholder

Sankt-Hubertus-Straße 1

55774 Baumholder

Telefon: 06783-991-0

Telefax: 06783-991-50

pibaumholder@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pibaumholder





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell