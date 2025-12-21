LKW-Fahrer mit mehr als 3 Promille - Zeugen gesucht



Nach Angaben des Zeugen wäre der betreffende Sattelzug zuvor des Öfteren in den Gegenverkehr gefahren und habe beinahe eine Fahrbahntrennung überfahren.



Die sofort entsandte Streifenwagenbesatzung konnte den im Graben stehenden Sattelzug wie gemeldet feststellen. Im Inneren der Sattelzugmaschine befand sich eine erheblich alkoholisierte Person. Ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille.

Im Anschluss daran erfolgte die Einleitung eines Strafverfahrens sowie die Sicherstellung des Führerscheins.



Zeugen, welche möglicherweise zu der genannten Zeit auf der B 410 im Bereich zwischen Prüm und Büdesheim durch die Fahrweise des Sattelzuges gefährdet wurden oder Angaben zur Fahrweise des Sattelzuges machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06551 942-0 bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.



