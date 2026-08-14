Am 13.08.2026 gegen 19:37 Uhr kam es aufgrund eines technischen Defekts zu einem Brandgeschehen im Motorraum eines LKW im Bereich der Landstraße 53 in Wittich.





Durch das beherzte Eingreifen des LKW-Fahrers konnte dieser den Brand mittels Feuerlöscher eindämmen. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch.



Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



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