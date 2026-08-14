Wittlich
LKW-Brand
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am 13.08.2026 gegen 19:37 Uhr kam es aufgrund eines technischen Defekts zu einem Brandgeschehen im Motorraum eines LKW im Bereich der Landstraße 53 in Wittich.



Durch das beherzte Eingreifen des LKW-Fahrers konnte dieser den Brand mittels Feuerlöscher eindämmen. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Rückfragen bitte an:

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Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
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