Salmtal
Ladendiebstahl
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am 04.04.2036 gegen 18:30 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Tatverdächtiger in den LIDL-Markt in Salmtal und entfernte sich mittels gefüllten Einkaufwagens, ohne die Ware zu bezahlen.

Lesezeit 1 Minute



Er wurde durch Mitarbeiter hierbei beobachtet und angesprochen, so dass er den Wagen stehen ließ, in einen Personenkraftwagen einstieg und sich entfernte.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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