Ladendiebstahl, Täterfestnahme





Hier drückte er mit Gewalt die Abdeckung des Zigarettenautomaten nach unten, entnahm mehrere Schachteln Zigaretten und verstaute diese in einem Karton.



Im Anschluss begab er sich zwischen die Verkaufsregale und verstaute die Ware in einem Rucksack.



Sodann flüchtete er durch den Eingang des Geschäfts und versuchte sich fußläufig zu entfernen.



Durch Mitarbeiter des Geschäfts wurde er verfolgt.



Auf dem Parkplatz des LIDL erkannten zwei Zeugen die Flucht beziehungsweise die Verfolgung des Täters und informierten die Polizeiinspektion Wittlich.



Gleichzeitig verfolgten die beiden Zeugen, den flüchtenden Täter und erkannten, dass dieser in einen wartenden Personenkraftwagen stieg.



Auch hier nahmen die Zeugen die Verfolgung mit ihrem eigenen Fahrzeug auf und hielten ständigen Kontakt zur Polizeiinspektion Wittlich, so dass im Bereich der Ortslage von Longkamp das Fahrzeug durch die Polizeibeamten gestoppt und die beiden Fahrzeuginsassen vorläufig festgenommen werden konnten.



Das beschriebene Diebesgut wurde aufgefunden und sichergestellt.



Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell