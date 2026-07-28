Ladendiebstahl mit flüchtendem Täter

Am 27.07.2026 gegen 12:20 Uhr begab sich ein männlicher Täter in ein Lebensmittelgeschäft im Bereich der Friedrichstraße in Wittlich und entwendete mehrere Gegenstände, welche er in eine mitgeführte Tasche steckte und im Kassenbereich lediglich Kleinigkeiten zu bezahlen versuchte.





Als er durch das Verkaufspersonal angesprochen wurde, ergriff er die Flucht.



Der Täter entfernte sich mittels eines Personenkraftwagens, eines VW Golfs vom Tatort.



Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.



Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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