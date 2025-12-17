Ladendiebin leistet Widerstand - Öffentlichkeitswirksamer Polizeieinsatz in der Vollmersbachstraße





Auslöser war ein zuvor begangener Ladendiebstahl der 22-jährigen in einem nahegelegenen Supermarkt. Als die Beschuldigte durch Polizeibeamte kontrolliert werden sollte, verhielt sie sich durchweg aggressiv, weshalb sie in der Folge gefesselt werden sollte. Hierbei leitete sie Widerstand, beleidigte die Polizeibeamten und biss einem Beamten in den Unterarm. Da sie trotz der Fesslung der Arme weiterhin Widerstand leistete, mussten ihre Beine ebenfalls fixiert werden. Während der Maßnahme befand sich das 2-jährige Kleinkind der Beschuldigten im näheren Umfeld. Dieses wurde nicht verletzt.

Der Beschuldigten wurde im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen.



Gegen die 22-jährige wird nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Diebstahl und räuberischen Diebstahls ermittelt.



