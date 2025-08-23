Kurzfristige Sperrung der A 60 aufgrund medizinischen Notfall





Ein Verkehrsteilnehmer befuhr die vorgenannte Fahrtrichtung, kam aufgrund eines medizinischen Notfalls nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Schutzplanke. Nach wenigen Metern kam das Fahrzeug zum Stillstand.



Der Fahrzeugführer wurde durch die eingesetzten Rettungskräfte medizinisch versorgt. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet.



Für die Zeitdauer der Einsatzmaßnahme war die A 60 kurzfristig einseitig voll gesperrt.

Im Einsatz waren die örtlichen Feuerwehren, DRK, Notarzt, die Autobahnmeisterei und die Polizei Prüm.



Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmal ausdrücklich auf die Einhaltung einer Rettungsgasse im Falle von Einsatzmaßnahmen auf der Autobahn hin, um ein schnelle Hilfeleistung gewähren zu können.



