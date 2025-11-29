Dabei wurde das Dach der Kapelle beschädigt.
Die Polizei Bernkastel-Kues sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail unter pibernkastel-kues@polizei.rlp.de entgegengenommen.
Kupferdiebstahl aus Kapelle
