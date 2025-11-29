Kupferdiebstahl aus Kapelle

Zwischen Mittwoch, 19. November und Samstag, 29. November 2025 haben bislang unbekannte Täter die Kupferblechabdeckung sowie das Regenfallrohr vom Dach der Kapelle in Ürzig an der B 53, nahe der Hochmoselbrücke entwendet.

Dabei wurde das Dach der Kapelle beschädigt.



Die Polizei Bernkastel-Kues sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail unter pibernkastel-kues@polizei.rlp.de entgegengenommen.



