Durch einen bislang unbekannten Täter wurde Kupfer aus einem umzäunten Bereich entwendet. Es entsteht ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich.
Die Polizei Birkenfeld bittet um sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Sachverhaltes.
Tel. 06782-9910
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Birkenfeld
Telefon: 06782 9910
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Kupferdiebstahl aus Baustellengelände
Durch einen bislang unbekannten Täter wurde Kupfer aus einem umzäunten Bereich entwendet. Es entsteht ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich.