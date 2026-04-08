Kupferdiebstahl auf dem Friedhof von Gimbweiler

Im Zeitraum zwischen Mittwoch den 01.04.2025 und Freitag den 03.04.2026 wurde auf dem Friedhof in Gimbweiler eine Grabschale mit Messinglegierung von einem Grab entwendet.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch weitere Gräber angegangen wurden.

Die Polizeiinspektion Birkenfeld bittet Zeugen, bzw. Geschädigte sich mit der Polizeiinspektion in Verbindung zu setzen.



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