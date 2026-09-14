Die unbekannten Täter verschafften sich, vermutlich über eine Parkplatzzufahrt in der Dampfschiffstraße, unerlaubt Zugang zum Gelände.
Anschließend entfernten sie das Kabel von dem dazugehörigen Kran und verließen die Tatörtlichkeit. Die Schadenssumme beläuft sich auf etwa 1000 EUR.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zu den Tätern/Tatfahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Trier unter Tel. 0651 983-44250 oder pwtrier@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.
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Kupferdiebstahl auf Baustellengelände - Zeugen gesucht
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