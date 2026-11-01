Küchenbrand





Durch die eintreffenden Feuerwehrkräfte konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.



Die Hausbewohner, welche den Brand selbst bemerkten, wurden glücklicherweise nicht verletzt.



Der entstandene Sachschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt.



Im Einsatz waren die Feuerwehr Wittlich, der Rettungsdienst und die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich.



Der Brandort wurde durch die Beamtinnen und Beamten in Augenschein genommen und erste Spuren gesichert. Im Anschluss wurde dieser beschlagnahmt.



Die genaue Brandursache ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.



Für die Dauer der Löschmaßnahmen musste die Straße "Zur Philippsburg" vorübergehend gesperrt werden.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell