Kriminalstatistik der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein für das Jahr 2025

Zuständigkeiten

Der Dienstbezirk der Polizeiinspektion Daun umfasst die Verbandsgemeinden Daun, Gerolstein sowie die Verbandsgemeinde Kelberg.

Die Polizeiinspektion Daun ist damit gemeinsam mit der ihr angegliederten Polizeiwache Gerolstein verantwortlich für die Sicherheit von rund 51398 Menschen auf einer Gesamtfläche von ca. 723 Quadratkilometern.

Die Polizeiinspektion Daun nimmt in dem oben beschriebenen Dienstbezirk alle polizeilichen Aufgaben wahr und bearbeitet abschließend alle Straftaten, soweit keine abweichenden Regelungen getroffen sind.

2.

Vorbemerkung zu Aussagekraft und Bedeutung der Polizeilichen Kriminalstatistik:

In der Polizeilichen Kriminalstatistik der Polizeiinspektion Daun werden alle bekannt gewordenen und abschließend bearbeiteten Straftaten einschließlich der mit Strafe bedrohten Versuche sowie Informationen über ermittelte Tatverdächtige (TV) und Opfer nach den bundesweit geltenden Richtlinien für die Führung der PKS zum Zeitpunkt der Abgabe des polizeilichen Ermittlungsvorganges an die Staatsanwaltschaft erfasst. Nicht berücksichtigt werden in dieser Statistik die Politisch motivierte Kriminalität, Verkehrsdelikte (mit Ausnahme der §§ 315, 315b Strafgesetzbuch (StGB) und § 22a Straßenverkehrsgesetz (StVG)), Straftaten, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland begangen wurden oder bei denen der Tatort nicht bekannt ist, und Verstöße gegen Strafvorschriften in Landesgesetzen mit Ausnahme der einschlägigen Vorschriften im Landesdatenschutzgesetz.

Delikte, die nicht zum Aufgabenbereich der Polizei gehören (z. B. Finanz- und Steuerdelikte) oder unmittelbar bei der Staatsanwaltschaft angezeigt und ausschließlich von ihr bearbeitet werden, sind ebenfalls nicht in der PKS enthalten.

Hinzukommen äußere Einflussfaktoren wie insbesondere Anpassungen des Strafrechts, das Anzeigeverhalten der Bürgerinnen und Bürger oder auch gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen beeinflussen die Entwicklung der in der PKS registrierten Fallzahlen.

3.

Überblick zur Kriminalitätsentwicklung

Im Jahr 2025 wurden von der Polizeiinspektion Daun insgesamt 1989 Fälle erfasst.

In diesem Zusammenhang wurden 1177 Tatverdächtige registriert.

Nach wie vor werden die meisten Straftaten durch Männer begangen.

Die Aufklärungsquote ist mit 71,3.% (Vorjahr 67,7%) gestiegen und nach wie vor auf einem hohen Niveau.

4.

Aufteilung nach Deliktsbereichen; Betrachtung der einzelnen Straftatenobergruppen (in Fallzahlen)

Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung

2021

2022

2023

2024

2025

62

73

81

83

76

Die Zahl der Sexualstraftaten hat sich gegenüber dem Vorjahr um 7 auf 76 Fälle

reduziert.

Einen hohen Anteil nimmt in diesem Bereich die Verbreitung pornographischer Inhalte ein, welche genutzt in Chatgruppen teilweise auch Folgeverfahren generieren.

Darüber hinaus werden infolge digitaler Naivität eigene pornographische Dateien gefertigt und digital zur Verfügung gestellt.

Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit

Zu den Rohheitsdelikten werden insbesondere Körperverletzungsdelikte in allen Varianten, Freiheitsberaubung, Nötigung und Bedrohung gezählt.

2021

2022

2023

2024

2025

487

479

503

471

477

Die Zahl dieser Delikte hat sich nur leicht um 6 Fälle auf nun 477 Straftaten erhöht, liegt aber noch unter dem Niveau der Vorjahre.

Die höchste Anzahl der erfassten Fälle liegt hierbei auf den einfachen Körperverletzungen mit 278.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich der Bedrohungsdelikte, welche zahlenmäßig 128 Fällen einnehmen.

Die Aufklärungsquote liegt in diesem Deliktsbereich bei erfreulichen 95,2 %.

Diebstahl ohne erschwerende Umstände

2021

2022

2023

2024

2025

275

277

323

280

289

Die Fallzahlen sind mit 289 Delikten gegenüber dem Vorjahr um 9 Fälle gestiegen.

Ein großer Anteil aller Diebstahlsdelikte ist über die Gruppe der Ladendiebstähle zu erklären.

Diebstahl unter erschwerenden Umständen

2021

2022

2023

2024

2025

97

115

177

167

94

Die Zahlen im Bereich des Diebstahls unter erschwerenden Umständen ("Einbruch") sind gegenüber dem Vorjahr um 73 auf 94 erfasste Fälle gefallen.

Wohnungseinbruchsdiebstähle insgesamt (WED und TWE)

2021

2022

2023

2024

2025

16

22

34

31

23

Die Polizei hat ihre Anstrengungen fortgesetzt, um Delikte in diesem für das Sicherheitsgefühl sensiblen Kriminalitätsbereich zu verhindern bzw. aufzuklären.

Die Aufklärungsquote ist wie im letzten Jahr weiter gestiegen und liegt nun 29,8 %.

Anmerkung:

Die abschließende Sachbearbeitung von Wohnungs- und Tageswohnungseinbrüchen obliegt grundsätzlich Organisationseinheiten der Kriminalpolizei.

Vermögens- und Fälschungsdelikte

2021

2022

2023

2024

2025

370

451

395

393

304

Die Betrugs- und Vermögensdelikte sind um 89 auf 304 Taten im Jahr 2025 gesunken.

Der Schwerpunkt in diesem Bereich liegt bei den Betrugsstraftaten mit 172 Fällen.

Hier könnten die präventiven Maßnahmen der Polizei weiterhin für den positiven Trend maßgeblich sein.

Sonstige Straftatbestände (StGB)

In der Straftatengruppe sind alle Straftaten, die keiner anderen Obergruppe des Deliktkataloges zu erfassen sind, enthalten (beispielsweise Sachbeschädigung, Beleidigung und Umweltdelikte).

2021

2022

2023

2024

2025

718

711

668

612

604

Im Vergleich zum Vorjahr sind die registrierten Fälle um weitere 8 auf Gesamt 604 Fälle gesunken.

5.

Fazit:

In der Betrachtung der Kriminalitätsentwicklung für den Bereich der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein lassen sich keine besonderen Tendenzen erkennen.

Die Region ist und bleibt Ihre sichere Heimat.

Unser Selbstverständnis ist hierbei, für die Menschen jederzeit ansprechbar zu sein, diesen zu helfen und Sie zu schützen, Gefahren abzuwehren und Straftaten entschlossen zu bekämpfen.



Für Rückfragen, Erläuterungen und persönliche Ausführungen stehen

Frau EKHK´in Heike Steinmann (Leiterin der Polizeiinspektion Daun) und

Frau PHK ´in Stefanie Scheit (stellvertretende Leiterin der Polizeiinspektion Daun)

Tel.: 06592/9626-0

@-Mail: pidaun@polizei.rlp.de

sowie

Herr PHK Marcel Thomas (Leiter der Polizeiwache Gerolstein)

Tel.: 06591/9526-0

@-Mail: pwgerolstein@polizei.rlp.de

gerne zur Verfügung.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-96260

https://s.rlp.de/PIDaun





