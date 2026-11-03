Kriminalpräventiver Rat Trier lädt zum Plenum 2026 ein

- Gemeinsam hinschauen, mitreden und Ideen bewegen" findet am Donnerstag, 5. November 2026, das Plenum des Kriminalpräventiven Rates der Stadt Trier statt, zu dem Interessierte herzlich eingeladen sind. Beginn ist um 14 Uhr im Multifunktionsraum (Erdgeschoss) des Polizeipräsidiums Trier, Kürenzer Straße 3.



Nach der Begrüßung durch Polizeipräsidentin Anja Rakowski und dem Trierer Ordnungsdezernenten Ralf Britten steht die Vernetzung und kriminalpräventive Zusammenarbeit in der Stadt Trier im Mittelpunkt.



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