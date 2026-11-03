Trier
Kriminalpräventiver Rat Trier lädt zum Plenum 2026 ein
Symbolbild

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dpa

Unter dem Motto "Von ANSichten, AUFsichten oder AUSsichten!

- Gemeinsam hinschauen, mitreden und Ideen bewegen" findet am Donnerstag, 5. November 2026, das Plenum des Kriminalpräventiven Rates der Stadt Trier statt, zu dem Interessierte herzlich eingeladen sind. Beginn ist um 14 Uhr im Multifunktionsraum (Erdgeschoss) des Polizeipräsidiums Trier, Kürenzer Straße 3.

Nach der Begrüßung durch Polizeipräsidentin Anja Rakowski und dem Trierer Ordnungsdezernenten Ralf Britten steht die Vernetzung und kriminalpräventive Zusammenarbeit in der Stadt Trier im Mittelpunkt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Marc Fleischmann
Telefon: 0651 983 40021
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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