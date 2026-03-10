Kriminalitätslage der Polizeiinspektion Bitburg im Jahr 2025

Diese Abnahme steht in erster Linie im Zusammenhang mit der weiterhin deutlich reduzierten Belegung der AfA Bitburg. Annähend die Hälfte der Abnahme der Fallzahlen resultieren aus nicht mehr im hiesigen Bereich erfassten Straftaten nach dem Asyl-, Aufenthalts- und Freizügigkeitsgesetz. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Zahlen in diesem Bereich von 593 Fällen auf 288 Straftaten in 2025 dezimiert.

Die Aufklärungsquote insgesamt von 76,0 % im Jahr 2024 konnte in 2025 auf hohem Niveau von 77,4 % gehalten werden.

Die Anzahl der ermittelten Tatverdächtigen ist in der Konsequenz von 2274 im Jahr 2024 auf 1807 in 2025 gesunken. Hierunter waren 1341 männliche und 466 weibliche Tatverdächtige.

Die Anzahl der nichtdeutschen Tatverdächtigen betrug 886; dies entspricht 49 %.



Betrachtung ausgewählter Deliktsgruppen:



Im Bereich der Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit gab es im Jahr 2025 einen leichten Fallzahlenanstieg um 28 Fälle auf insgesamt 718. Den größten Teil dieses Kriminalitätsfeldes stellen Körperverletzungsdelikte mit 436 Fällen dar; die weiteren Fälle ergeben sich vornehmlich aus 167 strafrechtlich relevanten Bedrohungen. Dabei ist keine Entwicklung eines besonderen Schwerpunktes feststellbar. Die Delikte ereigneten sich, vergleichbar wie in den Jahren zuvor, sowohl im öffentlichen Raum, als auch im privaten Umfeld.



Im Phänomenbereich von Diebstahl ohne erschwerende Umstände ist eine Abnahme der Fallzahlen von 621 auf 540 Fälle zu konstatieren.

Die Senkung ergibt sich in erster Linie daraus, dass ca. 60 Ladendiebstähle weniger zu Anzeige kamen. In 2024 waren dies noch 250 Fälle; im vergangenen Jahr 187.

Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bitburg ereigneten sich im Jahr 2025 zwei Serien von Diebstählen aus unverschlossenen PKW in den Verbandsgemeinden Südeifel und Speicher mit insgesamt weit über 100 Fällen. Beide Serien konnten jeweils durch die Festnahme des Täters beendet werden.



Auffallend ist weiterhin die Fallzahlensenkung im Bereich der Sachbeschädigungen. Mussten 2024 noch über 300 Fälle registriert werden, wurden im Jahr 2025 "nur" noch 249 Fälle statistisch erfasst.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561/9685-0

pibitburg@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg

Besuchen Sie uns auf "X": #BitBürgerpolizei





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell