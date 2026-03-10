Kriminalitätsentwicklung 2025 im Bereich der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Gegenüber dem Vorjahr ist ein leichter Rückgang der Fallzahlen um 13 Fälle festzustellen. Die Aufklärungsquote bewegt sich wie im Vorjahr (75 %) mit 74,7 % auf gleichbleibend hohem Niveau.

Deliktische Schwerpunkte bilden wie in den vergangenen Jahren die Rohheitsdelikte mit 297 registrierten Fällen und die Diebstähle ohne erschwerende Umstände mit 216 Fällen. Der Schwerpunkt innerhalb der Obergruppe der einfachen Diebstähle liegt hier bei den Ladendiebstählen mit insgesamt 39 Fällen. Sowohl bei den Rohheitsdelikten als auch bei den einfachen Diebstählen ist ein leichter Rückgang der Fallzahlen bemerkbar.

Im Bereich der Diebstähle unter erschwerten Bedingungen (Ein- und Aufbrüche) ist gegenüber dem Vorjahr ein leichter Rückgang um 1 Fall auf 67 Fälle feststellbar. Im Vergleich der letzten 5 Jahre bewegen sich die Fallzahlen seit 2021 weiterhin auf niedrigem Niveau.

Die Anzahl der Vermögens- und Fälschungsdelikte ist gegenüber 2024 um 7 Fälle von 173 Fällen auf 180 Fälle gestiegen. Hierzu zählen in erster Linie die Betrugsdelikte. In diesem Deliktsfeld konnte auch die Aufklärungsquote 75,1% auf 76,1 % gesteigert werden. Die überwiegende Anzahl der Taten wurden im Internet begangen.

Gestiegen sind auch die Widerstandsdelikte bzw. tätlichen Angriffe zum Nachteil von Polizeibediensteten und gleichgestellten Personen von 2 Fällen in 2024 auf 9 Fälle in 2025.

Zudem wurden in 2025 50 Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruch (Vorjahr: 35), 100 Beleidigungsanzeigen (Vorjahr: 98) sowie 115 Sachbeschädigungen (Vorjahr: 136) registriert.

Im Bereich der Rauschgiftdelikte ist im 5-Jahres-Vergleich nochmals ein Rückgang der Fallzahlen zu verzeichnen. Gegenüber dem Vorjahr sind die Fallzahlen von 78 auf 53 Fälle, bei einer Aufklärungsquote von 92,5%, gefallen. Der abermals deutliche Rückgang bei den Rauschgiftdelikten ist auf die Teillegalisierung von Cannabis zurückzuführen.

Für Rückfragen steht Ihnen die Polizei Bernkastel-Kues gerne zur Verfügung.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkatel-Kues

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues

Tel.: 06531/95270

Mail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell