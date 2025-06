Kreisverkehrswacht und Polizei leisten Beitrag bei der Verkehrserziehung in Kindergärten im Kreis Birkenfeld

Auf Initiative von Polizeihauptkommissar Pascal Stamm, Verkehrssicherheitsberater bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein und Vorsitzender der Kreisverkehrswacht Birkenfeld wurden für alle 40 Kindertagesstätten im Kreis Birkenfeld das interaktive Verkehrs-Lernspiel "Sicher durch den Straßenverkehr" beschafft.

Polizeihauptkommissar Stamm, der im Rahmen der Verkehrserziehung die Fahrradausbildung an Grundschulen durchführt und auch die Kindergärten besucht, regte an, dieses Spiel allen Kindergärten im Kreis zu spenden.



Das innovative Spiel wurde in Zusammenarbeit mit der Deutschen Verkehrswacht entwickelt und bietet den Kindern eine spielerische Möglichkeit, die Herausforderungen des Straßenverkehrs zu verstehen und zu meistern. Ziel ist es, frühzeitig das Bewusstsein für sicheres Verhalten im Straßenverkehr zu schärfen und Unfälle zu vermeiden.

Für die größeren Kitas wurden jeweils zwei Pakete des Spiels bereitgestellt, die jeweils ein Exemplar des Spiels "Sicher durch den Straßenverkehr" sowie einen passenden Tiptoi-Stift enthalten. Der Tiptoi-Stift erkennt dabei oft bestimmte Codes oder Markierungen und ermöglicht so eine interaktive Erfahrung, zum Beispiel beim Lernen von Verkehrsschildern.



Die Spiele wurden kürzlich von den Verkehrssicherheitsberatern der Polizeiinspektionen Idar-Oberstein, Birkenfeld und Baumholder an die jeweiligen Kitas übergeben.

"Mit diesem interaktiven Lernspiel möchten wir den Kindern auf spielerische Weise die wichtigsten Verkehrsregeln vermitteln und sie für die Gefahren im Straßenverkehr sensibilisieren", erklärte Polizeihauptkommissar Pascal Stamm. "Die Zusammenarbeit zwischen Polizei, Kreisverkehrswacht und Kitas ist dabei ein wichtiger Baustein, um die Verkehrssicherheit im Kreis Birkenfeld nachhaltig sicherzustellen."



Die Kreisverkehrswacht Birkenfeld ist ein gemeinnütziger Verein, der sich durch ehrenamtliches Engagement, Spenden und öffentliche Fördermittel für die Sicherheit im Straßenverkehr einsetzt. Ihr Ziel ist es, durch Aufklärung, Verkehrserziehung und Präventionsarbeit Unfälle zu vermeiden und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer - egal ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder im Auto - zu erhöhen.

Mit dieser Initiative tragen Kreisverkehrswacht und Polizei dazu bei, die nächste Generation frühzeitig für das Thema Verkehrssicherheit zu sensibilisieren und somit einen wichtigen Beitrag für eine sichere Zukunft im Kreis Birkenfeld zu leisten.



