Kraftstoffdiebstahl aus geparktem LKW





Der geschädigte Lkw war am 28.07.2026 gegen 22:00 Uhr auf einem Parkplatz unmittelbar neben der B51 in Nähe des Echternacher Hof in Fahrtrichtung Trier abgestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand parkte der unbekannte Täter vermutlich mit seinem Fahrzeug neben dem Lkw und pumpte anschließend etwa 300 Liter Dieselkraftstoff aus dessen Tank ab. Der LKW-Fahrer bemerkte den Diebstahl erst gegen 03:30 Uhr, als er den Motor des LKW startete.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder verdächtigen Personen beziehungsweise Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer 06502/9157-0 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

Stefan-Andres-Straße 8

54338 Schweich

Tel.: 06502 / 91570



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