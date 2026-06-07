Korrektur zur Meldung vom 06.06.2026 14:53 Uhr - Einbruchdiebstahl aus PKW

Am 06.06.2026 wurde durch hiesige Dienststelle über einen Einbruchdiebstahl in einen PKW in Prüm berichtet.



Entgegen der Meldung ereignete sich der Einbruchdiebstahl nicht in der Bertradastraße, sondern in der Steinkaulstraße.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der

Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder via E-Mail über

pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Sachbearbeiter: PK Schaller

Tel.-Nr.: 06551/942-0

E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de





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