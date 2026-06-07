Prüm
Korrektur zur Meldung vom 06.06.2026 14:53 Uhr - Einbruchdiebstahl aus PKW
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Am 06.06.2026 wurde durch hiesige Dienststelle über einen Einbruchdiebstahl in einen PKW in Prüm berichtet.


Entgegen der Meldung ereignete sich der Einbruchdiebstahl nicht in der Bertradastraße, sondern in der Steinkaulstraße.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der
Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder via E-Mail über
pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Sachbearbeiter: PK Schaller
Tel.-Nr.: 06551/942-0
E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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