Korrektur zum Tageswohnungseinbruch in Wasserliesch

Bei den beiden Pressemeldungen "Tageswohnungseinbruch in Wasserliesch" von 19. Dezember, 11:01 Uhr, auf dem Kanal des Polizeipräsidiums Trier (https://s.

rlp.de/eVsGMRa) und von 18. Dezember, 21:32 Uhr, auf dem Kanal der Polizeidirektion Trier (https://s.rlp.de/FuYvKLT) handelt es sich um denselben Sachverhalt. Hier kam es lediglich zu einer Überschneidung in der Erstellung der Meldung.



