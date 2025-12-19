rlp.de/eVsGMRa) und von 18. Dezember, 21:32 Uhr, auf dem Kanal der Polizeidirektion Trier (https://s.rlp.de/FuYvKLT) handelt es sich um denselben Sachverhalt. Hier kam es lediglich zu einer Überschneidung in der Erstellung der Meldung.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier
Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell
Korrektur zum Tageswohnungseinbruch in Wasserliesch
rlp.de/eVsGMRa) und von 18. Dezember, 21:32 Uhr, auf dem Kanal der Polizeidirektion Trier (https://s.rlp.de/FuYvKLT) handelt es sich um denselben Sachverhalt. Hier kam es lediglich zu einer Überschneidung in der Erstellung der Meldung.