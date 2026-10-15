Trier
Korrektur zu: Mediterrane Klänge im Trierer Dom
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Am Mittwochnachmittag beobachtete eine Zeugin, wie ein Mann im Trierer Dom Insekten aussetzte, die dort in der Folge lautstark zirpten.

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Auf der Kiste, die der Verdächtige bei der anschließenden Kontrolle dabeihatte, stand "Mittelmeergrillen, 500 Stück, Einzelfutter." Die betroffenen Teile des Doms mussten vorübergehend gesperrt werden.

Wir berichteten: https://s.rlp.de/fNPPf4Z

Der Hausmeister der Hohen Domkirche entfernte die Tiere selbstständig, ein Kammerjäger musste entgegen der ersten Information nicht beauftragt werden. Die Entfernung dauerte etwa eine Stunde, im Anschluss konnte der gesperrte Bereich im Dom wieder freigegeben werden. Aufgrund der Aufschrift auf dem Karton ging die Polizei zunächst von 500 ausgesetzten Insekten aus. Der Hausmeister zählte schließlich rund 50 Tiere, wie viele Grillen letztlich im Dom ausgesetzt wurden, ist unklar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


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