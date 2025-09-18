Korrektur: Nachtragsmeldung zu: Versuchtes Tötungsdelikt – Polizei fahndet nach Täter – Öffentlichkeitsfahndung

In unserer Meldung vom heutigen Donnerstag, dem 18.09.2025, 15:38 Uhr, kam es zu einem Übertragungsfehler.



Das in der Meldung genannte Fahrzeugkennzeichen ist falsch. Die Meldung wurde entsprechend bearbeitet.

Das korrekte Kennzeichen lautet WIL-B 1011.

Die Informationen auf unserer Fahndungsseite ( https://s.rlp.de/4eQJ6oW ) wurden ebenfalls angepasst und um ein weiteres Foto ergänzt.

Wir bitten um Korrektur in etwaigen Veröffentlichungen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle

Marc Fleischmann

Telefon: 0651 983 40021

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell