Das in der Meldung genannte Fahrzeugkennzeichen ist falsch. Die Meldung wurde entsprechend bearbeitet.
Das korrekte Kennzeichen lautet WIL-B 1011.
Die Informationen auf unserer Fahndungsseite ( https://s.rlp.de/4eQJ6oW ) wurden ebenfalls angepasst und um ein weiteres Foto ergänzt.
Wir bitten um Korrektur in etwaigen Veröffentlichungen.
Korrektur: Nachtragsmeldung zu: Versuchtes Tötungsdelikt – Polizei fahndet nach Täter – Öffentlichkeitsfahndung