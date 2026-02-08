KORREKTUR: Nachtragsmeldung: Polizeieinsatz in der Trierer Innenstadt

02.2026 11:02 Uhr) veröffentlichten Meldung befanden sich zwei Fehler.

Das Alter der verletzten Person sowie die Hinweisnummer waren falsch. Die fehlerhafte Meldung wurde gelöscht. Es folgt die korrigierte Meldung:



Korrektur:



Der am gestrigen Samstagnachmittag in der Trierer Moselstraße durch polizeilichen Schusswaffengebrauch verletzte Mann konnte im Laufe der Nacht zweifelsfrei identifiziert werden.



Es handelt sich um einen 34-jährigen Deutschen aus Trier. Er befindet sich weiterhin in medizinischer Behandlung in einer Trierer Klinik, sein Zustand ist stabil.



Zeugen werden weiterhin gebeten, sich unter 0651/983-43390 bei der Polizei zu melden. Für Video und Fotos des Geschehens hat die Polizei in Hinweisportal geschaltet: https://rlp.hinweisportal.de



