Die Tat misslang aufgrund der Sicherung der Türe.
Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.
Hier hatte sich im Rahmen der polizeilichen Veröffentlichung ein Fehler in der Wortwahl eingeschlichen. Der versuchte Einbruchsdiebstahl fand nicht in einer Orthopädie-Praxis, sondern in einer Orthopädie-Schuhtechnik-Werkstatt statt.
Die Täter entfernten sich unverrichteter Dinge vom Tatort.
Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
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Korrektur der Pressemeldung vom 04.07.2026 zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in einer Orthopädie-Schuhtechnik-Werkstatt
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