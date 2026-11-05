Es wurde eine mittlere zweistellige Zahl von Personen- und Fahrzeugkontrollen durchgeführt.
Zudem waren die Beamtinnen und Beamten in erkennbarer Präsenz im Stadtgebiet, so dass sich hier viele Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern ergaben.
Gegen 15:30 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten einen 28-jährigen E-Scooter-Fahrer, als er die Straße "Im Hofflürchen" befuhr.
Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Roller nicht ordnungsgemäß versichert war. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.
Ab 21:00 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten erneut Verkehrskontrollen in mobiler Kontrolltätigkeit im Innenstadtbereich durch.
Es wurden mehrere Verwarnungen wegen geringfügiger Ordnungswidrigkeiten ausgesprochen.
Ebenso wurden Mängelberichte wegen defekter lichttechnischer Einrichtungen ausgestellt.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Kontrolltätigkeiten
Lesezeit 1 Minute