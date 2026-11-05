Kontrolltätigkeiten





Es wurde eine mittlere zweistellige Zahl von Personen- und Fahrzeugkontrollen durchgeführt.

Zudem waren die Beamtinnen und Beamten in erkennbarer Präsenz im Stadtgebiet, so dass sich hier viele Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern ergaben.



Gegen 15:30 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten einen 28-jährigen E-Scooter-Fahrer, als er die Straße "Im Hofflürchen" befuhr.

Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Roller nicht ordnungsgemäß versichert war. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.



Ab 21:00 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten erneut Verkehrskontrollen in mobiler Kontrolltätigkeit im Innenstadtbereich durch.

Es wurden mehrere Verwarnungen wegen geringfügiger Ordnungswidrigkeiten ausgesprochen.

Ebenso wurden Mängelberichte wegen defekter lichttechnischer Einrichtungen ausgestellt.



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